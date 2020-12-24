Владивосток, , 03:47 — REGNUM В преддверии Нового года во Владивостоке и районах Приморья активно развернулись ёлочные базары, правда зелёные красавицы в этом году почему-то значительно выросли в цене, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Жители Якутии останутся без живых ёлок на Новый год

Если в 2019 году ёлку можно было купить от 800 рублей до двух тыс., то на этот раз дешевле трёх тысяч рублей пока нет. При этом по такой цене ёлка продаётся маленькая и куцая.

Но есть выбор. Чуть повыше ель можно купить за 4−5 тыс. рублей. А за высокую, пушистую лесную красавицу продавцы просят уже от шести до восьми тыс. рублей.

В городах края купить ёлку можно чуть дешевле, чем во Владивостоке, но тоже от двух тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске на рынках отмечается дефицит живых ёлок — лесхоз заготовил не две тыс. деревьев, как обычно, а лишь 800.