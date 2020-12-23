Нью-Йорк, США, , 03:16 — REGNUM Вакцинация жителей американского города Нью-Йорк от коронавирусной инфекции должна закончиться не ранее июня 2021 года, заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио в ходе пресс-конференции.

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Он выразил надежду, что постепенно эпидемиологическая ситуация начнет улучшаться. В настоящий момент в город прибыло 25 тысяч доз вакцины COVID-19, произведенной фармкомпанией Moderna. Вскоре в Нью-Йорк должно поступить еще 149 тысяч ампул этого препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря генеральное консульство РФ в Нью-Йорке закрылось на карантин до конца 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.

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