Нью-Йорк, США, , 05:04 — REGNUM Генеральное консульство России в американском Нью-Йорке закрылось на карантин до конца 2020 года, сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

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«Генеральное консульство России в Нью-Йорке до конца текущего года будет закрыто на карантин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о закрытии дипломатического представительства было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Также дипломаты пообещали принять всех посетителей, которые записывались заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, к 11 декабря в Соединенных Штатах выявили свыше 15,6 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в США стали более 292 тыс. человек.

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