Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Тест на коронавирус министра внутреннего обустройства США Дэвида Бернхардта показал положительный результат. Об этом 17 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

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Уточняется, что у главы американского ведомства нет симптомов заражения. Бернхардт продолжит исполнять свои обязанности дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фармацевты из США смогли получить дополнительные дозы из одного флакона американской вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной компанией Pfizer