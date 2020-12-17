Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Фармацевты из США смогли получить дополнительные дозы из одного флакона американской вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной компанией Pfizer, сообщает газета Politico.

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По ее данным, сам флакон с препаратом рассчитан на пять доз, однако фармацевтам удалось получить еще одну-две дополнительных дозы. Специалисты считают, что таким образом можно получить до 40% больше доз вакцины при том же количестве препарата.

«Это довольно необычно — получить полную дополнительную дозу или больше», — отметила одна из фармацевтов.

При этом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использовать эти дополнительные дозы для прививания граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила властям США о возможных проблемах с производством дополнительной партии своих вакцин против COVID-19. Сам характер трудностей не разглашался, однако Белый дом уже договаривается с компанией о новых поставках.

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