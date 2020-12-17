Кемерово, , 08:41 — REGNUM В Кемеровской области после выхода школьников с «удалёнки» коронавирусом заразились более 500 участников образовательного процесса. Об этом сообщила специалист регионального Роспотребнадзора Маргарита Новоселова.

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Напомним, что все ученики кемеровских школ приступили к очному обучению с 23 ноября.

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Новоселева уточнила, что заразились 547 детей и сотрудников образовательных учреждений, из которых две трети — это работники общеобразовательных организаций. Это менее 10% от общего числа заражённых, пишет Vse42.ru.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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