Кемерово, , 08:23 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 160 случаев, 15 декабря — 161 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 21, Кемерово — 21, Междуреченск — 13, Ленинск-Кузнецкий — десять, Киселевск — девять, Мыски — семь, Юрга — семь, Белово — шесть, Березовский — шесть, Полысаево — шесть, Топкинский МО — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Прокопьевск — пять, Беловский МР — пять, Ленинск-Кузнецкий МО — пять, Краснобродский — четыре, Тайга — четыре, Яшкинский МО — четыре, Кемеровский МО — три, Новокузнецкий МР — три, Юргинский МО — два, Яйский МО — два, Осинники — один, Мариинский МР — один, Тисульский МР — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 192 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в регионе выявлено 23 842 случая заражения коронавирусом, 20 410 человек вылечились, 437 — скончались.