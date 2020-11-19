Кемерово, , 11:56 — REGNUM Ученики старших классов кемеровских школ могут приступить к очному обучению предположительно с 23 ноября. Об этом сообщил председатель кемеровского городского совета Николай Сенчуров.

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Напомним, что с 16 ноября в регионе возобновлено очное обучение учеников младших классов. Старшеклассники сейчас находятся на дистанционном обучении.

Отметим, что в настоящее время, согласно официальным данным, в Кемерове детские дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 ноября, за прошедшие сутки выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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