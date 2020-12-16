Москва, , 12:36 — REGNUM Эксперты Роскачества развеяли бытующее среди потребителей мнение о том, что консервированная рыба в стеклянной банке более уязвима, так как из-за воздействия света в консервах якобы окисляются полезные жиры. Как оказалось, это не так. Об этом сообщается на сайте организации 16 декабря.

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Специалисты пояснили, что для окисления полиненасыщенных жирных кислот нужен кислород, а в герметично закрытую банку он не проникает. Кроме того, если хранить банку в тёмном месте, это никак не отразится на витаминах и других полезных веществах, содержащихся в консервах.

«Консервы в стеклянных банках не менее безопасны и полезны, чем консервы в металлической таре», — подчёркивают эксперты.

Также при покупке рыбных консервов стоит обратить внимание не только на отсутствие дефектов и деформации на банке, но и на маркировку, на которой должны быть указаны дата производства и ассортиментный знак продукта питания, изготовитель и срок хранения.

Эксперты подчёркивают, что наиболее вкусные консервы производят из свежевыловленного сырья. А вот приобрести консервированную рыбу в томате, масле или натуральную, зависит от вкусовых приоритетов покупателя.

Есть консервы из вздувшихся банок ни в коме случае нельзя, предупреждают специалисты Роскачества. То же касается продукции из банок с выпуклостями на донышке, подтёками, ржавчиной и деформацией донышек или крышек в виде уголков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее специалисты Роскачества по результатам проверки консервированной печени трески выявили видовую подмену. Так, в одном из образцов не было обнаружено ДНК трески.

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