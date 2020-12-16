Москва, , 10:51 — REGNUM Поставки препарата «Спутник V» для проведения масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в России начала компания Biocad. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе компании.

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«Биотехнологическая компания Biocad начала поставлять вакцину от COVID-19 в Центр им. Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране», — говорится в сообщении.

Также приводятся слова главы Biocad Дмитрия Морозова, который рассказал, что решение о производстве препарата «Спутник V» было принято в сентябре текущего года.

«Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников, и инвестировано уже порядка 500 млн рублей собственных средств», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала 100-процентную эффективность против тяжёлых случаев заболевания COVID-19.