Москва, , 18:46 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала 100-процентную эффективность против тяжёлых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили 14 декабря в Российском фонде прямых инвестиций.

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"Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подтверждённых случаев заболевания в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжёлых случаев, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было.

В целом, как сообщается, по итогам анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований эффективность «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%.