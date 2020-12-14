Москва, , 13:25 — REGNUM В Москве и на многих онлайн-площадках в регионах России открылся Социальный форум партии «Единая Россия». На нем обсуждают лучшие региональные практики оказания помощи гражданам и медикам, а также инициативы партии по преодолению последствий пандемии

Форум посвящен работе волонтерских центров партии, развёрнутых во всех регионах страны.

В период пандемии партия оперативно перестроила свою работу, чтобы прийти на помощь людям, отметил, открывая форум, депутат Госдумы, заменститель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко. По его словам, это стало проверкой на прочность, в том числе для мобилизационных возможностей партии.

«Люди столкнулись с целым комплексом проблем: от невозможности сходить за продуктами до трудностей с госпитализацией, от последствий «локдауна» для бизнеса до судеб наших сограждан, оказавшихся без работы. Помогая, вся наша партия, по сути, стала волонтером, а пандемия стала не только вызовом, но и серьезным опытом, который приобрела «Единая Россия», — сказал Евгений Ревенко.

В работе форума принимают участие добровольцы из всех регионов страны, а также Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, секретари региональных отделений «Единой России», главы регионов и представители министерств. Итогом работы станут новые социальные инициативы партии, направленные на борьбу с последствиями пандемии в будущем.

Читайте также: Дмитрий Медведев встретился с волонтерами из регионов России