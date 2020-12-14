Москва, , 13:10 — REGNUM Пандемия коронавируса продолжается, поэтому волонтерская работа не теряет актуальности, отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с волонтерами в преддверии первого Социального онлайн-форума партии.

«Хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете как добровольцы, помогая людям. Пандемия продолжается, и усилия всех, в том числе тех, кто добровольно оказывает помощь, поддержку нам еще очень понадобятся», — сказал Дмитрий Медведев.

Во встрече участвовали семь волонтеров. Это координатор Североморского отделения Единого Волонтерского Центра Мурманской области Алена Адамсон, депутат Совета народных депутатов Майкопа в Адыгее Асета Берзегова, доброволец Андрей Гимбатов из Волгоградской области, который не только на личном транспорте развозит продукты и доставляет врачей на вызовы, но и помог обустроить комнату отдыха для врачей в одном из инфекционных госпиталей. Также с Председателем «Единой России» встретился студент Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Николай Куликов — он работает с больными коронавирусом в госпитале, волонтер Антон Хайлов — ухаживал за могилами ветеранов Великой Отечественной войны по просьбам родственников, автоволонтер Светлана Чусовская из Якутии и доброволец из Крыма Виктория Школьняк — она доставляет продукты инвалидам, помогала в доставке памятных медалей ветеранам.

В понедельник, 14 декабря, на площадке «Единой России» проходит первый партийный Социальный онлайн-форум. В мероприятии принимают участие Председатель партии Дмитрий Медведев, а также активисты волонтерских центров «Единой России», развернутые во всех регионах страны. Участники рассмотрят лучшие региональные практики оказания волонтерской помощи, в том числе поддержки врачей и медицинских учреждений. Кроме того, в ходе мероприятия обсудят перспективы развития добровольческой деятельности.