Казань, , 13:34 — REGNUM В Татарии, как и во всех регионах России, амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом обеспечивают бесплатными лекарствами. Препараты для лечения заболевания выданы уже около 11 тыс. жителей республики. Об этом заявила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

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Она также уточнила, что лекарствами на бесплатной основе снабжают не только заболевших с подтвержденным ПЦР-тестом, но с симптомами ОРВИ или вирусной пневмонией. По словам представителя ведомства, эта цифра не зависит от количества заразившихся, так как это совершенно иные критерии и подходы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала наблюдения, по информации на 14 декабря, коронавирусная инфекция подтверждена у 11 597 человек, за сутки заболели еще 95 жителей. Минувшим днем были инфицированы 90 человек. Всего выздоровели 10 159 пациентов, за сутки — 83. На территории республики всего зарегистрированы 164 летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

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