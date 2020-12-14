Казань, , 12:08 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения, по информации на 14 декабря, коронавирусная инфекция подтверждена у 11 597 человек, за сутки заболели еще 95 жителей. Минувшим днем были инфицированы 90 человек. Всего выздоровели 10 159 пациентов, за сутки — 83. На территории республики всего зарегистрированы 164 летальных исхода от последствий заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки госпитализированы в стационары 12 пациентов, 83 — лечатся на дому. На сегодняшний день наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 36 человек, 26 пациентов — от 50 до 60 лет, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 43 инфицированных, 16 — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в декабре наблюдается снижение доли тяжелых форм COVID-19 на 15% и на 10% — внебольничных пневмоний. Среди взрослых заболеваемость в 10 раз больше, чем у детей. Также продолжают увеличиваться случаи инфицирования среди лиц старше 65 лет.

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