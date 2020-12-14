Казань, , 10:43 — REGNUM Согласно статистике, в Татарии ежедневно регистрируются порядка 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В декабре уровень заболеваемости по сравнению с ноябрем выше на 73%. Об этом заявила глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

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В ее докладе говорится при этом, что в декабре наблюдается снижение доли тяжелых форм COVID-19 на 15% и на 10% — внебольничных пневмоний. Среди взрослых заболеваемость в 10 раз больше, чем у детей. Также продолжают увеличиваться случаи инфицирования среди лиц старше 65 лет. Со слов Патяшиной, преобладают внутрисемейные заражения.

Из проверенных трудовых коллективов в 74% выявлены нарушения антиковидных требований. Только в декабре сотрудники регионального надзорного ведомства проверили 1 354 объекта. Нарушителей всего 80, их доля снизилась до 6%. Под контролем остаются хостелы и гостиницы.

ИА REGNUM ранее сообщало, управлением Роспотребнадзора по Татарии обследовались поверхности в общественных местах, с которых брали пробы на SARS-CoV-2. Более тысячи проведенных исследований показали отрицательный результат.

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