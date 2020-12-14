Москва, , 11:16 — REGNUM Самыми популярными городами для командировок жители России назвали Санкт-Петербург (16%), Москву (11%) и Сочи (5%), приводит 14 декабря результаты исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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В бизнес-поездку во Владивосток, Казань и Калининград хотят поехать по 4% опрошенных, в Краснодар — 3% работников.

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Екатеринбург и Новосибирск мечтают посетить с деловым визитом по 2%. Более четверти (28%) неважно в какой город его отправят в командировку. Затруднились ответить 11%.

Опрос проведен 10 ноября — 4 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 228 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане иностранных государств, которые направляются в краткосрочные командировки в Россию, смогут въезжать на территорию страны без виз.

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