Якутск, , 14:08 — REGNUM Информацию о том, что среди российских граждан старше 50 лет вырос спрос на обучение новым профессиям, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал сертифицированный эксперт Worldskills Russia по компетенции «Поварское дело», владелец и шеф-повар ресторана «Река-Озеро-Лес» Николай Габышев (Якутск):

Рабочие Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Опытные работники незаменимы. Как работодатель, я часто отдаю предпочтение сотрудникам 50+. Один из самых важных моментов, что это люди с огромным жизненным опытом, они более аккуратны, внимательны к деталям и более обучаемы. Они получили уже глубокий уровень знаний, тонко чувствуют специфику своей профессии. С ними проще вести беседу, проще работать и, соответственно, ставить перед ними определенные задачи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, граждане России, которым исполнилось 50 лет, а также граждане предпенсионного возраста, получают бесплатное образование в рамках федеральной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, входящей в состав федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

По данным Союза «Молодые профессионалы (Worldskills Russia), которые цитирует «Российская газета», за первые семь месяцев 2020 года на получение бесплатного образования по стандартам «Ворлдскиллс» записались 25 тысяч человек, более 22 тысяч из них уже освоили компетенции, которые помогут им оставаться востребованными на рынке труда. Еще 20 тысяч заявлений находятся в резерве.

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