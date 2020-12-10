Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM За первые 11 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге скончались 64 540 человек. За тот же период 2019 года в городе умерли 54 506 человек. Таким образом, в текущем году за январь-ноябрь в Северной столице умерло на 10 034 человека больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные содержатся в опубликованных материалах комитета по делам ЗАГС Петербурга.

В процентном выражении рост смертности за 11 месяцев 2020 года составил 18,4% к тому же периоду предшествующего года.

Основной причиной увеличения смертности в текущем году стал COVID-19. Только по официальным данным в Петербурге от этой болезни на 10 декабря скончалось 6109 человек. Это только те, у кого ковид признан основной причиной смерти. Коронавирусная инфекция также способствует преждевременной смерти людей от других опасных патологий.

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Уже очевидно, что 2020 год станет самым плохим для Петербурге по показателям смертности за последнее десятилетие. Потому что число смертей только за январь-ноябрь этого года уже превышает итоговые цифры годовой смертности за 2011−2019 годы. Максимальная цифра годовой смертности в этот период составляла 62 248 случаев (2012 год). Она уже перекрыта в 2020 году.

Напомним, максимальная смертность в этом году Петербурге зафиксирована в июне — 7106 случаев. На втором месте ноябрь — 6829 случаев, что на 46% больше, чем в ноябре 2019 года.

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