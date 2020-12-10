Санкт-Петербург, 10 декабря 2020, 11:17 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили смерть 79 граждан от COVID-19. Об этом сообщает 10 декабря федеральный оперативный штаб.
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Это вновь самый большой показатель среди всех регионов России, за Северной столицей следует Москва с 74 летальными исходами, на третьем месте — Московская область (32 смерти).
Накануне Роспотребнадзор объяснил высокий уровень смертности в Петербурге большим числом долгожителей.
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Всего за время пандемии в городе на Неве от COVID-19, по официальным данным, скончались 6109 человек.
В России за сутки умерло 562 человека от этой болезни, общее число погибших достигло 45 280 человек.
Напомним, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 163 163 жителей Петербурга, по России — у 2 569 126 человек.
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