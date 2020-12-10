Чебоксары, , 12:24 — REGNUM По данным на 10 декабря в Чувашии коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции составляет 0,95 (по РФ — 1,04). Об этом сообщил глава минздрава Чувашии Владимир Степанов депутатам на сессии Госсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Он характеризовал ситуацию как тяжёлую, но стабильную.

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Процент свободного коечного фонда — 21,1. Показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения — 190,65.

Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 13 654 человек, в том числе у 994 несовершеннолетних.

ЗаболеваемостьCOVID-19 в республике составляет 1109,1 случая на 100 тыс. населения (РФ — 1697,1 на 100 тыс. населения). Суточный темп прироста заболевших COVID-19 — 123 человека, или 0,9% (по РФ — 1,03%).

Всего выздоровели 12 494 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 декабря выявили 2977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии.

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