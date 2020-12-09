Чебоксары, , 12:53 — REGNUM В Чувашии коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в регионе — 1,04. Процент свободного коечного фонда — 21,3. Показатель тестирования на COVID-19 на 100 тысяч. населения — 189,8, сообщает минздрав Чувашии.

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Дополнительно в 11 медицинских организациях перепрофилировано 2686 коек. Итого в республике развернуто 3295 коек в 16 медицинских организациях.

По данным минздрава Чувашии на 9 октября, за сутки выявлено 123 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом с начала года общее число заражений достигло 13 654, умерли 340 человек (за сутки — 12 пациентов), выздоровели 12 415 жителей республики (за сутки — 36 человек).

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