Нижний Новгород, , 11:34 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 декабря выявили 2977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Накануне было выявлено 2948 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 311 378 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Нижегородской области выявили 499 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 312, в Ульяновской области — 290, в Самарской области — 283, в Саратовской области — 261, в Кировской области — 248, в Удмуртии — 201, в Пензенской области — 188, в Оренбургской области — 180, в Башкирии — 150, в Чувашии — 130, в Татарии — 92, в Мордовии — 90, в Марий Эл — 53.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 59 336 случаев, в Ульяновской области — 30 307, в Саратовской области — 29 719, в Оренбургской области — 24 985, в Самарской области — 25 055, в Пермском крае — 23 756, в Пензенской области — 21 986, в Кировской области — 20 558, в Башкирии — 15 710, в Удмуртии — 15 226, в Чувашии — 13 784, в Мордовии — 11 641, в Татарии — 11 229, в Марий Эл — 8086.

Полностью выздоровел 260 731 житель округа, за последние сутки выписаны 3040 человек, накануне — также 3040 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 5088 человек, за минувшие сутки скончались 70 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 71 летальном случае в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 10 декабря, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 260 человек, из которых семеро — за минувшие сутки. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 314 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, двое — в течение последних 24 часов.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. С 17 июня наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. К 26 июля ежедневный прирост заражений снизился до менее чем 900. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 23 октября, впервые с начала наблюдений в Поволжье, выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. К началу ноября число заражений в сутки превысило 2 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря в России подтверждено 2 569 126 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 27 927 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 2 033 669 жителей России, за сутки выписаны 25 887 человек. 45 280 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 562 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 490 177 человек.