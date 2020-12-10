Москва, , 00:20 — REGNUM Короновирусная эпидемия и борьба с ней больно ударили по экономике регионов России. Ингушетия уже была объявлена банкротом, грозит ли повторение ее судьбы другим регионам РФ, рассматривал автор ИА REGNUM Дмитрий Михайличенко.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению экспертов, нынешний кризис отличается от тех, что ему предшествовали. Мало того, что длится он уже почти год, так и сроки выхода из сложившейся ситуации остаются весьма туманными. Пока что разговоры ведутся о возможности восстановления в пределах двух лет, но все ли параметры будут восстановлены? Для региональных бюджетов может оказаться неприятной неожиданностью то, что послекризисные доходы не захотят восстанавливаться. Но это хотя и грозная, но все-таки перспектива, а сиюминутная ситуация также поражает своим экономическим провалом.

По коронавирусным причинам или еще по каким, но доходы региональных бюджетов в этом году рухнули на 400 млрд. руб. В этом положении для правительства РФ крайне важным делом стало правильное распределение помощи пострадавшим и регулирование экономики в условиях возникшего аврала. Как же это происходит? Читайте статью Дмитрия Михайличенко «Бюджетные возможности регионов исчерпаны, впереди кредитный кризис».