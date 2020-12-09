Москва, , 11:56 — REGNUM Власти Москвы проверяют информацию об утечки данных о пациентах, которые переболели COVID-19. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В штабе пообещали предоставить результаты проверки. Ранее некоторые СМИ сообщили о попадании в сеть персональных данных нескольких сотен тысяч пациентов с коронавирусом из Москвы.

Отмечалось, что данные включают ФИО пациента, адрес и сведения о болезни. По состоянию на 9 декабря в Москве выявили 665 218 случаев заражения коронавирусом.

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