Москва, , 11:32 — REGNUM В мире возможен «взрывной спрос» на российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом 9 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме «Сделано в России».

Вакцина «Спутник V»

«Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — сказал он.

Мишустин отметил, что в первую очередь российские власти планируют обеспечить вакциной граждан РФ.

Кроме того, в правительстве ожидают прироста экспорта в ИТ-индустрии.