Казань, , 13:00 — REGNUM В столичных школах создадут систему родительского контроля за питанием детей. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, у него появилась идея организовать родительский контроль. «Мы посчитали количество родителей, и получается, что в некоторых школах родителям нужно прийти один раз за 11 лет, для того чтобы принять участие в этой важной работе», — отметил мэр. Родителей призывают принять в этом мероприятии активное участие. В каждой школе осуществят контроль, стандарт которого будут знать родители. С их помощью мы сможем отрегулировать и организовать горячее питание, заверил Ильсур Метшин.

Городскому управлению образования поручено собрать директоров школ и актив родителей на обучающий семинар, в котором познакомят со стандартом организации питания в образовательных учреждениях.

ИА REGNUM ранее сообщало, директорам двух школ в Набережных Челнах прокуратура вынесла представления после проверки информации, появившейся в соцсетях, об отсутствии двухразового горячего питания.

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