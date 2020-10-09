Альметьевск, Татария, , 20:44 — REGNUM Учащихся школы № 21 города Альметьевска в Татарии не кормили обедами с 1 по 9 октября 2020 г., сообщили 9 октября в региональной прокуратуре.

Это произошло в связи с увольнением из школы всех поваров с октября. Со стороны администрации школы случившееся является грубым нарушением прав учащихся и законодательства об образовании.

«В адрес руководителя исполкома города внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту горячее питание в школе № 21 возобновлено.

Напомним, прокурорская проверка в школе № 21 Альметьевска была проведена в ответ на жалобы родителей, появившиеся в соцсетях.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор опубликовал правила здорового питания школьников