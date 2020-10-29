Набережные Челны, Татария, , 14:28 — REGNUM Директорам двух школ в Набережных Челнах прокуратура вынесла представления после проверки информации, появившейся в соцсетях, об отсутствии двухразового горячего питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Установлено, что в городских школах №32 и №51 организовано обязательное горячее питание для всех учеников с 1 по 11 классы. При этом в школе №32 второе питание осуществляют исключительно для детей-инвалидов (бесплатно) и учеников группы продлённого дня. В школе №51 второго питания не получают дети с 6 по 11 классы. Следовательно, были ущемлены права учащихся, которые захотели получать второе питание на платной основе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, учащихся школы № 21 города Альметьевска в Татарии не кормили обедами с 1 по 9 октября. Это произошло в связи с увольнением из школы всех поваров с октября.

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