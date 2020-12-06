Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлен очередной печальный рекорд по суточному выявлению коронавируса. За последние 24 часа подтверждено 3753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 декабря в федеральном оперштабе. Это на 27 случаев больше, чем сутками ранее.

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По суточной выявляемости коронавируса Петербург остаётся на втором месте в РФ после Москвы. Нарастающим итогом за время пандемии в Северной столице выявлено 148 153 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 — это также второй результат после Москвы.

За субботу, 5 декабря, из стационаров и с амбулаторного лечения в Петербурге выписали 1903 человека, ранее заболевших COVID-19. Это на 1214 человек меньше, чем было выписано в минувшую пятницу. Таким образом за время пандемии в Петербурге излечился от ковида 85 461 человек.

Список летальных исходов в городе за истекшие сутки увеличился на 47 случаев. Это на 11 смертей меньше, чем было зафиксировано в предыдущие сутки. Общее количество жертв болезни с марта 2020 года в Петербурге составляет 5830 человек.

По данным городского оперативного штаба, за 5 декабря на коронавирус в Петербурге протестировали 36 736 человек. Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находится 2205 человек. Из них 51 человек размещён в обсерваторе, 388 — на самоизоляции, 1766 — контактные лица.

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По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 29 039 случаев заражения, в том числе 6065 (20,9%) случаев — без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 млн 460 тыс. 770 случаев (+1,2% за сутки) во всех 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки в России выписаны по выздоровлению 21 342 человека. За весь период выписаны 1 млн 937 тыс. 738 человек. За сутки в РФ подтверждено 457 летальных случаев. За весь период по России от COVID-19 умер 43 141 человек.

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