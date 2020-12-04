Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM За последнюю неделю в Санкт-Петербурге госпитализировали 5,5 тыс. человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Это на 10% больше пиковых значений госпитализации, достигавших 5 тыс. в неделю в июне, во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции.

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Об этом пишет 4 декабря интернет-издание «Фонтанка», ссылаясь на имеющиеся у него данные комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«При этом за неделю коронавирус выявили примерно у 25 тысяч человек, это более чем в восемь раз больше, чем на июньском пике, и в пять раз выше, чем в начале октября», — отмечает источник.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 28 ноября по 4 декабря в Петербурге выявлено 25 854 новых носителя — рост на 23%.

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Напомним, 3 декабря в Смольном заявили, что произошло замедление прироста числа госпитализаций с COVID-19, хотя абсолютное количество госпитализированных продолжает расти.

По данным на тот же день, в Петербурге было развернуто почти 11 тыс. коек для коронавирусных пациентов, до конца 2020 года планируется развернуть еще около 2,5 тыс. коек. Свободными остаются 5−6% коек.

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В Петербурге за 3 декабря выявлено 3694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выписаны 2437 человек, умерли 57 человек.

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