Киев, , 11:25 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко с сожалением отметил, что вакцина от SARS-CoV-2 не является лекарством и не подпадает под действие закона о сильнодействующих лекарственных препаратах и за ее продажу через сеть интернет не предусмотрена уголовная ответственность. Об этом Геращенко заявил 4 декабря в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«У нас есть ответственность уголовная за продажу, подделку, контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся ли вакцина к сильнодействующим лекарственным препаратам? Криминальный кодекс не дает этому толкование и нужно сейчас вместе с правоведами, вместе с врачами дать ответ», — уверен заместитель главы силового ведомства.

По словам Геращенко, проблема состоит в том, что вакцина не является лекарственным препаратом.

«Потому, что если окажется, что вакцина не является сильнодействующими лекарственными препаратами, то они не будут подпадать под понятие фальсификации лекарственных средств. Это очень серьезный юридический момент. Это вообще не лекарство. Вот в этом есть проблема. И сейчас я думаю кроме моего выступления в студии фальсификаторы об этом знают. Поэтому, уважаемые граждане, никакой покупки вакцин через интернет. Никакой покупки вакцин через «одна бабушка сказала». Только вакцинироваться в органах здравоохранения, которые имеют соответствующие лицензии и никакой самодеятельности. Иначе вы просто потратите свои деньги зря, уколитесь в лучшем случае плацебо, в худшем случае — какой-то отравой», — подытожил Геращенко.

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Напомним, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Украина в следующем году получит восемь миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе по глобальной инициативе COVAX. Остальные дозы будут закуплены у западных компаний. Начать получение вакцины в Киеве рассчитывают со второго квартала 2021 года. Также министр здравоохранения Украины пояснил, что российскую вакцину от коронавируса Киев закупать не планирует, так как вакцина «Спутник V» не прошла все стадии исследований.

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