Киев, 5 декабря 2020, 11:25 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко с сожалением отметил, что вакцина от SARS-CoV-2 не является лекарством и не подпадает под действие закона о сильнодействующих лекарственных препаратах и за ее продажу через сеть интернет не предусмотрена уголовная ответственность. Об этом Геращенко заявил 4 декабря в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
По словам Геращенко, проблема состоит в том, что вакцина не является лекарственным препаратом.
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Напомним, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Украина в следующем году получит восемь миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе по глобальной инициативе COVAX. Остальные дозы будут закуплены у западных компаний. Начать получение вакцины в Киеве рассчитывают со второго квартала 2021 года. Также министр здравоохранения Украины пояснил, что российскую вакцину от коронавируса Киев закупать не планирует, так как вакцина «Спутник V» не прошла все стадии исследований.
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