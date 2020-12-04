Хабаровск, , 03:53 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв смягчил ограничительные меры по коронавирусу — с 3 декабря музеи и библиотеки возобновили работу в привычном режиме, но посетителей будут принимать по предварительной записи с учётом индивидуального посещения, либо в составе семьи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

Читайте также: Отмена новогодних гуляний поможет победить COVID-19, уверены 70% граждан

Возобновить работу библиотек и музеев предложил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.

«Есть некий перекос в ограничениях. Например, кафе, другие предприятия общепита, магазины работают, а учреждения культуры нет, хотя туда нет и не было большого наплыва посетителей. А потребность у людей посетить и библиотеку, и музей есть. Они почти все в крае либо муниципальные, либо краевые, и уровень культуры, дисциплины там всегда был высокий. Поэтому, наше предложение такое: дать послабления музеям и библиотекам в части ограничительных мер», — сказал Жорник.

В Роспотребнадзоре отметили, что возобновление работы музеев и библиотек возможно для индивидуального или семейного посещения с соблюдением всех санитарных требований. Коллективные экскурсии пока также запрещены.

Кроме того, власти разрешили кафе и ресторанам после 23:00 оказывать услуги питания на вынос.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (69%) уверены, что отмена массовых новогодних гуляний поможет победить пандемию. Противоположного мнения придерживаются 23%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».