Москва, , 15:42 — REGNUM Большинство жителей России (69%) уверены, что отмена массовых новогодних гуляний поможет победить пандемию. Противоположного мнения придерживаются 23%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

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По мнению 51%, новогодние гуляния и массовые мероприятия следует отменить по всей России. 24% опрошенных думают, что только в некоторых регионах.

Главные аргументы граждан в пользу отмены новогодних массовых празднеств — остановит эпидемию (35%), снизит число заболевших (21%), забота о сохранении здоровья людей (8%).

Телефонный опрос 20−22 ноября 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласны с отменой новогодних гуляний из-за пандемии в ряде регионов России 75% граждан.

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