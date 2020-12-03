Москва, , 10:27 — REGNUM Рассмотрение жалобы России на решение Апелляционного суда Гааги по делу бывших акционеров ЮКОСа ожидается в 2021 году. Об этом министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил 3 декабря в интервью телеканалу «Россия-24».

"Мы ожидаем рассмотрения жалобы в следующем году», — сказал Чуйченко.

Глава Минюста добавил, что позиция российской стороны уже готова, но подготовка к судебному процессу продолжается. Эта позиция заключается в том, что дело в отношении РФ арбитраж не должен был рассматривать из-за отсутствия ратификации договора энергетической хартии. Документ находился в режиме временного применения.

Юрисдикционные последствия, пояснил Чуйченко, могут быть применены только при ратификации договора. Решение в виде ратификации мог вынести только российский парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтедобывающей компании ЮКОС.

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