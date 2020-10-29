Вена, , 06:07 — REGNUM Российская сторона обратилась в Верховный суд Нидерландов с целью приостановки исполнения решений по искам бывших акционеров ЮКОСа, сообщил 29 октября журналистам уполномоченный России при Европейском Суде по правам человека — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

«30 октября состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Российской Федерации о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа», — сказал он.

В ходе слушаний судьям в Гааге предстоит оценить аргументы Москвы о многочисленных ошибках в деле, допущенных апелляционной инстанцией при толковании международного права.

Напомним, в июне 2020 года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа $57 млрд.

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