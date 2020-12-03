По разным оценкам, 46% пожилых людей в возрасте 60 лет и старше и 10% детей в мире являются инвалидами.
ООН подчеркивает: «Глобальный кризис, связанный с коронавирусом, обнажил масштабы существующего в мире неравенства и отчуждения. Инвалиды по-прежнему являются одной из наиболее маргинализированных групп нашего общества, и именно они больше всего пострадали от пандемии. Ведь даже при обычных обстоятельствах инвалиды имеют меньше шансов получить доступ к здравоохранению, образованию, занятости и участию в жизни общества».
В 2020 году Международный день инвалидов называют «днем для всех людей». В мире растет понимание, что состояние инвалидности является неотъемлемой частью жизни человека. В какой-то момент жизни почти каждый человек будет испытывать временную или постоянную нетрудоспособность, пишет ВОЗ.
Главная цель даты — продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.
По своей сути это не праздник, а международная памятная дата, которая создана для просвещения широкой общественности по тревожащим мир вопросам. Международный день инвалидов появился в 1992 году. Его установила Генеральная Ассамблея ООН.
Всемирная организация здравоохранения и ООН напоминают, что в какой-то момент жизни почти каждый человек будет испытывать временную или постоянную нетрудоспособность. Международный день инвалидов в 2020 году отмечают 3 декабря.