Их принято называть инвалидами, людьми с ограниченными способностями, но времена меняются. С развитием технологий и мер поддержки в самых различных областях такие люди получили новые возможности. Их по праву можно назвать «особенными». Именно с ними сегодня, 3 декабря, намерен поговорить президент России Владимир Путин.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всем, что связано с Международным днём инвалидов.

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