Степанакерт, , 08:05 — REGNUM Представители миротворческих сил России за прошедшие 24 часа нашли и обезвредили около 100 взрывоопасных предметов в столице Нагорного Карабаха — Степанакерте. Об этом 3 декабря сообщили в Минобороны РФ.

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В сообщении указывается, что миротворцами из России была проведена очистка южной части столицы Нагорного Карабаха от опасных предметов.

«В ходе разминирования саперами за один день было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все опасные находки вывозятся на специальный полигон, а те, которые не подлежат транспортировке — подрываются на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил судебный иск Армении против Турции из-за ситуации в Нагорном Карабахе.