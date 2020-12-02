Анкара, , 23:30 — REGNUM Европейский суд по правам человека 2 декабря отклонил судебный иск Армении против Турции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Согласно письменному заявлению ЕСПЧ, Армения 4 октября 2020 года подала в ЕСПЧ судебный иск против Турции, которую Ереван обвинял во вмешательстве во внутренние дела Нагорного Карабаха.

6 октября суд призывал стороны, непосредственно или косвенно участвующие в конфликте в Нагорном Карабахе, не нарушать права гражданских лиц.

Турция в свою очередь обратилась в суд с просьбой отклонить судебный иск, вынесенный против нее, ссославшись на соглашение о прекращении огня, подписанное Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября.

ЕСПЧ пересмотрел решение с учетом информации, предоставленной Турцией 1 декабря, и отклонил судебный иск.

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