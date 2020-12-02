Новосибирск, , 14:55 — REGNUM Новосибирская больница оспорила решение суда о выплате штрафа за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса. Медучреждение не согласилось с выдвигаемыми обвинениями.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что ранее городская клиническая больница №25 Новосибирска была оштрафована на 100 тысяч рублей из-за чрезмерного числа ковид-пациентов.

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«Ранее Роспотребнадзор посчитал нашу работу административным правонарушением. Мы были категорически не согласны с выдвигаемыми обвинениями в адрес нашего инфекционного госпиталя, — пояснили «НГС Новостям» в больнице. — Сегодня на заседании решением суда было установлено, что в условиях пандемии невозможно избежать переполненности больницы, в связи с этим вины больницы не усмотрено. Решение суда предыдущей инстанции отменено областным судом. По сей день инфекционный госпиталь ГКБ №25 продолжает свою работу по спасению жизней заразившихся пациентов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новосибирской городской клинической больнице фактическое количество пациентов с коронавирусом или с подозрением на него, находящихся на стационарном лечении, превышало допустимое количество людей, которых может принять на лечение медицинское учреждение в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области.