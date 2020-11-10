, 09:49 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает возможность покупки вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом 10 ноября заявил заместитель главы комитета санэпидемконтроля минздрава Нурлыбек Асылбеков на брифинге.

По его словам, министерство здравоохранения Казахстана узнало об эффективности американской вакцины из СМИ. Асылбеков отметил, что минздрав комплексно подходит к этому вопросу и закупает несколько вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно об успешном испытании вакцины, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer. Сообщалось, что вакцина показала 90-процентную эффективность.

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