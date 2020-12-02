Дамаск, , 09:46 — REGNUM Большая часть полей около села Джуб Халаф аль-Ахмед в сирийской провинции Алеппо, находящегося возле стратегически важной трассы «Иттрия», разминирована российскими саперами. Об этом 2 декабря сообщает «РенТВ».

Работа сапёров Международного противоминного центра Министерства обороны России в Алеппо (Сирия) Министерство обороны Российской Федерации

Уточняется, что в ходе работ по разминированию каждый день обнаруживаются установленные у дорог ловушки, гранаты, самодельные бомбы и мины. Кроме того, указывается, что в результате проводимого разминирования в данный поселок стали возвращаться люди.

«Еще совсем недавно здесь было очень опасно, потому что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно совершали вылазки, но после того, как наши войска заняли эту местность, обстановка стабилизировалась. Мы очень благодарны сирийской армии и российским военным, которые раздают гуманитарную помощь и помогают в разминировании», — заявил старейшина села Иль Хазя.

Также отмечается, что боевики были выбиты из села два месяца назад и в населенном пункте из-за этого практически не осталось уцелевших домов, которые разрушены, разграблены и заминированы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что в республику перевезли из Москвы троих детей, ранее возвращенных из Сирии.