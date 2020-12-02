Магас, , 09:30 — REGNUM В Ингушетию перевезли из Москвы троих детей, ранее возвращенных из Сирии. Они переданы родственникам на воспитание, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева.

«Двоих девочек мы передали в одну семью, и еще одну девочку — в другую, все они теперь живут со своими бабушками и дедушками, которые будут заниматься их воспитанием», — цитирует детского омбудсмена ТАСС.

По словам Чахкиевой, детей обследуют участковые педиатры, а их семьям будет оказана помощь властей.

Как сообщало ИА REGNUM, российские дети, оказавшиеся по разным обстоятельствам в Сирии, были вывезены бортом Минобороны 13 ноября. Всего в группе был 31 ребенок, родные которых проживают в разных субъектах РФ. Восемь детей нашли своих родственников на Северном Кавказе.

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