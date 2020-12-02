Степанакерт, , 09:32 — REGNUM Обследование местности, а также поиск и очистку от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы №10 в Степанакерте закончили представители миротворческих сил России. Об этом 2 декабря сообщает Минобороны РФ.

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"За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы № 10 г. Степанакерта», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем уточняется, что в общей сложности инженерными подразделениями российских миротворцев в Нагорном Карабахе проведено разминирование свыше 34 гектаров местности и около 12 километров дорог. Также ими было проверено свыше 110 домов и социальных объектов и обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян заявил, что работа аэропорта Степанакерта будет возобновлена в ближайшее время.