Степанакерт, , 02:33 — REGNUM Работа аэропорта Степанакерта будет возобновлена в ближайшее время, сообщил 2 декабря журналистам советник президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян. Точной даты начала возобновления работы он не назвал.

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«Трудно сказать (когда заработает аэропорт — ред.)… В очень ближайшем будущем, скажем так», — сказал представитель республики.

Напомним, регулярного гражданского авиасообщения со Степанакертом не было начиная с 2012 года, когда была завершена реконструкция аэропорта. Ещё весной 2011 года в Баку заявили, что полёты будут нарушать воздушное пространство Азербайджана, и на этом основании считали себя вправе уничтожать самолеты, выполняющие там посадку.

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