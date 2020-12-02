Москва, , 08:03 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции личного состава началась в Центральном военном округе (ЦВО) РФ. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба военного округа.

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Уточняется, что в ЦВО поступила первая партия вакцины от коронавируса, и первыми ее будут ставить военным медработникам, которые работают с больными COVID-19.

Кроме этого, отмечается, что также будут привиты несущие боевое дежурство военнослужащие, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Японии верхняя палата парламента 2 декабря единогласно одобрила законодательные поправки, позволяющие провести бесплатную вакцинацию населения страны от нового коронавируса.