Токио, , 07:39 — REGNUM В Японии верхняя палата парламента 2 декабря единогласно одобрила законодательные поправки, позволяющие провести бесплатную вакцинацию населения страны от нового коронавируса. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като сообщил на регулярной пресс-конференции в Токио.

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"В рамках этого законодательства правительство Японии до середины следующего года намерено подготовить необходимый для вакцинации всего населения объём доз», — заявил Като.

В рамках нового законодательства государство также обеспечит бесплатное лечение гражданам, у которых после вакцинации возникнут негативные последствия для здоровья.

Напомним, в настоящее время правительство Японии уже подписало контракты с американской фармацевтической компанией Pfizer, американской биотехнологической фирмой Moderna и британско-шведской AstraZeneca на поставку их экспериментальных вакцин от коронавируса. Также в стране ведётся работа по созданию собственных вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии планируют обеспечить всех граждан страны бесплатными вакцинами от нового коронавируса.

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