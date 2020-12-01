Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM В Петербурге осталось всего 6% свободных коек для пациентов с коронавирусом. С 1 декабря НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России начал принимать больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Там развернуто 55 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19 и пневмониями.

Машина реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По состоянию на 1 декабря, в Петербурге таких пациентов принимают 16 городских и пять федеральных стационаров. В них в общей сложности развернута 10 901 койка, из которых на сегодня свободны всего около 6% коек.

«Привлечение федеральных клиник к приему пациентов с COVID-19 позволяет снизить нагрузку на городские больницы и создать необходимый резерв для оказания медицинской помощи пациентам, которые переносят заболевание в тяжелой и средне-тяжелой форме», — заявил курирующий городское здравоохранение вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

По данным Смольного, за последние сутки в городе госпитализированы 597 пациентов с ковидом и пневмониями. Еженедельный прирост заболеваемости составил 7,5% .

Для увеличения оборачиваемости коек, по указанию Роспотребнадзора, перевод пациентов в удовлетворительном состоянии из больницы на амбулаторное лечение теперь возможен и без ПЦР-теста при отсутствии клинических проявлений заболевания.

«Это позволяет сократить сроки пребывания в стационаре и увеличивать оборот койки для тяжелых и среднетяжелых больных. Тех, кого можно, переводим в «Ленэкспо» на койки долечивания или на амбулаторное лечение», — пояснил Олег Эргашев.

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Напомним, планируется еще 250 коек для коронавирусных пациентов развернуть в корпусе НМИЦ им. В.А. Алмазова в на проспекте Пархоменко, также свои мощности предоставит и ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова.

За последние сутки в городе выявлено 3697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались от ковида 85 человек.

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