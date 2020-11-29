Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM На текущей неделе количество госпитализаций в стационары Петербурга, перепрофилированные на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями, увеличилось на 9,2% по сравнению с предыдущей неделей.

За последние семь дней с коронавирусом и подозрением на него госпитализированы 5486 человек. В ближайшее время коечный фонд будет расширен. Об этом на своей странице в соцсети сообщил 29 ноября председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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"25 ноября был зафиксирован абсолютный рекорд госпитализаций с начала пандемии — 917 человек, что создает беспрецедентную нагрузку на стационарную службу города», — рассказал Лисовец.

По данным комздрава, на утро воскресенья в Петербурге было развернуто 10 846 коек для лечения COVID-19 и пневмоний, из них свободно 822 койки, что составляет всего 7,5%.

Лисовец отметил, что по выходным выписка из больниц традиционно сокращается, а по понедельникам — увеличивается. Однако освободившихся мест всё равно может не хватить, поэтому коечный фонд для ковид-пациентов продолжит расширяться за счет вовлечения федеральных стационаров, сообщили ранее в Смольном. Сегодня глава комздрава это еще раз подтвердил.

«В Петербурге планируется дальнейшее перепрофилирование медицинских учреждений для приема больных с коронавирусом», — написал чиновник.

Напомним, по данным оперштаба, за предыдущие сутки в Петербурге зафиксирован 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — новый абсолютный «рекорд» для города. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 122 216 случаев заражения. От COVID-19 скончались 5412 человека. Выздоровел 69 471 человек.

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