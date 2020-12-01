Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге протестировали на коронавирус 31 487 человек, сообщили 1 декабря в городском оперативном штабе. Это более чем на семь тысяч больше, чем днем ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Власти Петербурга заявляли о стремлении нарастить суточное число тестов примерно до 80 тыс. в сутки, однако пока эта цифра недостижима по техническим и организационным причинам.

Под наблюдением медиков в Петербурге с подозрением на коронавирус на сегодня находятся 2469 человек, что почти на 300 человек больше, чем сутками ранее. Из них 59 человек размещены в обсерваторе, 689 — на самоизоляции, 1721 — контактные лица.

Поступила 2181 заявка на оказание помощи по доставке продуктов и лекарств лицам, находящимся на самоизоляции, 2055 — выполнено, остальные в работе. Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, можно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.

«С начала октября 33 889 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы», — отметили в оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге «снизилась» втрое

Читайте развитие сюжета: В Петербурге число зараженных коронавирусом вновь пошло в рост